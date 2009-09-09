Свідоцтво про реєстрацію партії «Родина» втратило чинність

Міністерство юстиції України визнало таким, що втратило чинність, свідоцтво про реєстрацію партії "Родина".

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, відповідно до звернення Служби безпеки України Міністерство юстиції перевірило за участю територіальних органів юстиції правомочність сьомого (позачергового) з`їзду Прогресивно-демократичної партії України від 20 серпня 2008 року.

Цим з’їздом було змінено назву партії на "Партія "Родина", прийнято нову програму партії, змінено склад керівних органів та юридичну адресу. Зазначена інформація була взята до відома наказом Мін’юсту від 02.10.2008 №1672/5.

За результатами перевірки Міністерством юстиції встановлена неправомочність сьомого (позачергового) з`їзду партії від 20 серпня 2008 року, відсутність кворуму повноважних делегатів. Таким чином виявлено, що партією у 2008 році до Міністерства юстиції були подані неправдиві відомості.

У зв’язку з цим наказом Міністерства юстиції від 2 вересня 2009 року №1581/5 скасовано наказ від 2 жовтня 2008 року №1672/5 "Про взяття до відома інформації про внесення змін до статутних документів та у складі керівних органів Прогресивно-демократичної партії України" та визнано таким, що втратило чинність свідоцтво про реєстрацію Партії "Родина".

На підставі наказу Мін’юсту від 2 вересня 2009 року №1581/5 внесені відповідні зміни до Реєстру політичних партій.