Київська влада веде переговори з відновлення роботи евакуаторів

Київська міська державна адміністрація веде переговори з ДАІ щодо відновлення роботи евакуаторів у столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу повідомила перший заступник голови КМДА Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, є численні звернення до мерії від громадян, від водіїв із проханням відновити роботу засобів евакуації.

«І кияни, і водії за відновлення евакуації. Але якщо є якісь заборонні дії - хай будуть пробки на дорогах... Хоча ми продовжуємо роботу й спроби відновити евакуацію», - прокоментувала ситуацію І.КІЛЬЧИЦЬКА.

За її словами, ДАІ хоче самостійно займатися евакуацією. «Але в ДАІ немає евакуаторів. Ми не обслуговуватимемо ДАІ – ми не обслуговуюча структура ДАІ. Ми ведемо переговори з ДАІ. Ні – будь ласка, хай займаються придбанням і евакуацією самі, якщо вони цього захочуть», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.