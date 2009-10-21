Під час отримання хабара затримано мера Боярки

Працівники Антикорупційного бюро Головного управління боротьби з організованою злочинністю МВС України спільно з прокуратурою Київської області затримали під час отримання хабара мера Боярки Київської області.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, посадовець вимагав та отримав 26 тисяч доларів США за вирішення питання щодо надання земельних ділянок. Передача хабара здійснювалася через посередників.

Вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.368 (одержання хабара в особливо великому розмірі ) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 12 років позбавлення волі.