Оператори фармринку просять ветувати закон про мораторій

Оператори фармацевтичного ринку просять Президента України Віктора ЮЩЕНКА ветувати Закон України «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Про це заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН президент Асоціації фармацевтичних виробників України Петро БАГРІЙ.

«Ми звертаємося до Президента, який має втрутитися в ситуацію», - сказав П.БАГРІЙ.

За словами президента Асоціації фармацевтичних дистриб`юторів «ФАРМУКРАИНА» Владимира ДУДКИ, закон вимагає повернути ціни до рівня, який був на 1 липня 2008 р., тоді як з того часу змінилися курс долара, вартість енергоносіїв, заробітна плата тощо. Так, курс долара по відношенню до гривні зміцнився на 85%, курс євро – на 100%, тобто навіть при незмінній вартості ліків у валюті, в гривневому еквіваленті вони подорожчали, зазначив він. При цьому на українському фармацевтичному ринку 75% становить імпортна продукція. В.ДУДКА зазначив, що вартість ліків зросла не пропорційно зміні валютного курсу. За даними моніторингу ринку, в середньому ціни на лікарські препарати зросли на 40%: вітчизняна продукція подорожчала на 26%, імпортна – на 54%.

Як пояснив голова Спілки споживачів медичної продукції Владислав ОНИЩЕНКО, легальні оператори ринку не зможуть зробити дешевшими ліки. В.ДУДКА додав, що прибутки фармацевтичних компаній не дозволять перекрити різницю в ціні і вони не зможуть реалізовувати продукцію. За словами В.ОНИЩЕНКА, дія закону може призвести до появи на ринку неякісних здешевлених копій.

Оператори ринку вважають, що ухвалений закон є лише популістським, непродуманим і може призвести до зупинки продажу ліків, фальсифікації препаратів і зростання контрабанди.

Оператори ринку вже звернулися з листом до Президента України і сьогодні «чекають відповіді».

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня ц.р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про мораторій на підвищення цін і тарифів на лікарські засоби і вироби медичного призначення».

Законом передбачено на період фінансової кризи встановити мораторій на підвищення цін на всі види ліків і лікарських препаратів вітчизняного і зарубіжного виробництва до встановлення розміру мінімальної зарплати і пенсій на рівні прожиткового мінімуму і до погашення заборгованості з виплати зарплат, стипендій і грошового забезпечення студентам, курсантам і учням.

Також законом передбачено, що лікарські препарати вітчизняного виробництва реалізуються за цінами, що регулюються державою, лікарські препарати зарубіжного виробництва - за цінами, що склалися станом на 1 липня 2008 року.

Закон набуває чинності з дня публікації.