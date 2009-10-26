У Києві «замінували» торговий комплекс «Мандарин-плаза»
16:54, 26 жовтня 2009Право
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Але вибухівки не виявили
Співробітники міліції не виявили вибухівки у столичному торговому комплексі "Мандарин-плаза", про замінування якого о 13.50 телефоном повідомив невідомий.
Як поінформували УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві, на місце події виїжджали вибухотехнічні групи, кінологи.
На час обстеження приміщень з торгового комплексу було евакуйовано людей.
Наразі особа, яка телефонувала, встановлюється, заклад розпочав роботу у звичайному режимі.
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