У Києві «замінували» торговий комплекс «Мандарин-плаза»

16:54, 26 жовтня 2009
Право
0 0

Але вибухівки не виявили

Співробітники міліції не виявили вибухівки у столичному торговому комплексі "Мандарин-плаза", про замінування якого о 13.50 телефоном повідомив невідомий.

Як поінформували УНІАН у Центрі громадських зв’язків Головного управління МВС України у Києві, на місце події виїжджали вибухотехнічні групи, кінологи.

На час обстеження приміщень з торгового комплексу було евакуйовано людей.

Наразі особа, яка телефонувала, встановлюється, заклад розпочав роботу у звичайному режимі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter