Іллічівський порт судитиметься з «Укртрансконтейнером»

Питання поділу майна і компенсації внесків між Іллічівським морським торговим портом (ІМТП) і ПП «Укртрансконтейнер» (УТК) вирішуватиметься в судовому порядку. Про це в коментарі УНІАН сказав голова профспілки Іллічівського порту Сергій БРИЗГАЛОВ.

«Всі питання про вихід з цього договору вирішуватимуться в судовому порядку, оскільки у нас не виходило всі ці чотири з гаком роки знаходити компроміс, і в цій ситуації ми жодних ілюзій не маємо», - сказав С.БРИЗГАЛОВ. За його словами, завтра буде проведено нараду, на якій будуть вислухані пропозиції сторін у зв`язку з ухваленим вчора рішенням суду України, але, «швидше за все, на цій нараді буде вирішено не більш однієї десятої частини тих проблем, що сьогодні існують».

На його думку, процес поділу майна і компенсацій буде тривалим. «Це довгий процес, це буде довго, і про це (про суму компенсацій – УНІАН) говорити сьогодні передчасно», - сказав він.

Зокрема, УТК може залишити куплену техніку в порту і одержати за неї компенсацію, або ж забрати техніку.

С.БРИЗГАЛОВ також зазначив, що ІМТП сьогодні оперує контейнерним терміналом, який є його структурним підрозділом, «без жодних проблем». «Виконується повністю вся програма переробки контейнерів у порту. Силами порту, без жодних проблем. Єдиною проблемою є те, що в цьому процесі бере участь техніка, яка є власністю УТК. Ми заплатимо за користування цією технікою, але як це все відбуватиметься і в яких розмірах - це вирішуватиме суд», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Верховний суд України 3 листопада 2009 року задовольнив касаційні скарги Генпрокуратури, Мінтрансзв’язку і керівництва Іллічівського морського торгового порту і визнав недійсним договір про спільну діяльність між портом і ПП «Укртрансконтейнер». ВСУ залишив у силі рішення Господарського суду Одеської області від 12 травня 2009 року про розірвання договору.

Нагадаємо, прокуратура Одеської області на початку року виявила порушення договору про спільну діяльність, укладеного між ІМТП і «Укртрансконтейнером», і звернулася з позовом про розірвання до обласного господарського суд. Основними порушеннями, на думку прокуратури, є невчасне внесення ПП «Укртрансконтейнер» свого внеску і, як наслідок, недотримання планових показників розвитку контейнерного терміналу, внесення внеску не в тій валюті, що передбачалася договором, самовільне захоплення і використання майна, яке в спільну діяльність не передавалося, фінансування власних витрат за рахунок коштів спільної діяльності, відмова підприємства компенсувати порту витрати, пов`язані зі спільною діяльністю.

12 травня ц.р. Одеський госпсуд задовольнив позов і визнав договір розірваним. «Укртрансконтейнер» оскаржив це рішення в апеляційному суді. 26 червня 2009 р. Апеляційний господарський суд Одеської області залишив рішення суду першої інстанції в силі, УТК подав касацію. 26 серпня 2009 р. Вищий господарський суд України задовольнив касацію УТК і визнав договір дійсним. На це рішення подали касації Мінтрансзвзку, ГПУ, ІМТП.

Ще в 2005 році керівники профспілок порту заявляли про незаконність угоди з ПП «Укртрансконтейнер».

Іллічівський морський торговий порт функціонує з 1958 року. Територія підприємства – 346 га, протяжність причальної лінії – 5,4 км., площа критих складських приміщень – 54,2 тис. кв. м, відкритого складського майданчика – 743 тис. 940 кв.м.

ПП «Укртрансконтейнер» є дочірньою компанією Національної контейнерної компанії (НКК) – найбільшого в Росії оператора контейнерних терміналів, що займає лідируюче становище на ринку стивідорних послуг.

Договір про спільну діяльність між портом і «Укртрансконтейнером» було підписано у червні 2005 року.