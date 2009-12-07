Омельченко погрожує розголосити таємницю слідства у справі педофілів

Народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО заявляє, що він володіє доказами у справі педофілів, в тому числі й свідченнями осіб, чого достатньо для утримання під вартою всіх фігурантів.

Про це він заявив в ефірі ТВі, повідомили УНІАН у прес-службі телеканалу.

Г.ОМЕЛЬЧЕНКО запевняє, що в разі затягування розслідування піде на розголошення оперативних даних, які зберігаються слідством у таємниці.

«Це і свідчення осіб, і документальні докази, і слідчі дії, які зроблені слідчими, це і докази конфіденційного, оперативного характеру, і я піду на цей крок, розголосивши ці дані і показавши ці документи, які є під грифом «цілком таємно», - сказав депутат.

За словами Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, якби у цій справі не фігурували політики, вже були б затримані всі підозрювані, і слідство могло бути завершене максимум за півтора місяці. Депутат стверджує, що справу гальмували працівники міліції, і було проведено службове розслідування щодо цього. «Я отримав відповідь, що 9 працівників міліції притягнуто до дисциплінарної відповідальності», - стверджує Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

«А зараз керівництво Генеральної прокуратури по суті ухиляється від ефективного планомірного завершення досудового слідства… Генеральний прокурор прекрасно розуміє, представники яких політичних сил зачеплені, і один із лідерів цієї політичної сили збирається стати Президентом України, завершаться вибори, буде новий міністр внутрішніх справ, новий генеральний прокурор, будуть судити, нікуди не дінуться», - запевняє Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Водночас захисник обвинуваченого у справі, батька дітей, Дмитра ПОЮХОВИЧА Ідан АЛІЄВ заявив ТВі, що його підзахисний свою провину не визнає і не давав свідчення проти кого-небудь: «Дмитро ПОЛЮХОВИЧ ніяким чином не оговорював себе, у своїх показах жодним чином не згадував у площині кримінального переслідування своїх знайомих, деякі з яких є високопосадовими особами в державі, і жодним чином він не обливав їх брудом». Захисник Д.ПОЛЮХОВИЧА вже знайомиться з матеріалами справи. І.АЛІЄВ підтвердив, що після переведення його клієнта до СІЗО у підпорядкуванні СБУ Д.ПОЛЮХОВИЧ почуває себе краще: «Його самопочуття набагато краще, ніж було у Лук’янівському СІЗО, бо у Лук’янівському СІЗО вже така порочна практика, що до людей, вибачаюсь, ставляться як до бидла».

Окрім того, народний депутат від БЮТ Руслан БОГДАН, прізвище якого називали як нібито причетного до цього злочину, відкидає всі звинувачення і вказує на відсутність доказів: «Я готовий проходити детектор брехні, експертизи, очні ставки, немає ніяких проблем», - заявив депутат телеканалу ТВі.

Р.БОГДАН наполягає на тому, що від нього вимагали грошей за те, щоб його ім’я не фігурувало у цій справі. «Вони (представники матері потерпілих дітей - ТВі) сказали чітко, що вони хочуть, чи вона, матір, хоче два мільйони, якось так фраза прозвучала, що вона розраховує, чи вони розраховують отримати, для того, щоб поїхати, що вона не хоче усього цього бруду», - стверджує Р.БОГДАН. За його словами, він написав заяву до правоохоронних органів, і вся розмова з представниками Олени ПОЛЮХОВИЧ була «диригована правоохоронними органами», і сам Р.БОГДАН вже сидів на цих зустрічах «з камерою та зв’язком».

Як повідомляв УНІАН, 13 жовтня народний депутат від Партії регіонів Вадим КОЛЕСНІЧЕНКО заявив про факти розбещення неповнолітніх в “Артеку”.

Керівництво “Артеку”, у свою чергу, заявило, що факти розбещення дітей до центру не мають жодного відношення.

Пізніше стало відомо, що з цього питання народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО направляв численні депутатські звернення до Президента, Генпрокуратури і МВС. Г.ОМЕЛЬЧЕНКО також заявив, що в скандалі фігурують троє народних депутатів.

У свою чергу 14 жовтня міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО заявив, що міліція не має доказів причетності народних депутатів до розбещення дітей.

Він повідомив, що ще в квітні цього року у справі про розбещення двох неповнолітніх дітей висунуто звинувачення і було затримано батька цих дітей – головного редактора журналу "Артек" Дмитра ПОЛЮХОВИЧА.