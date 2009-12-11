Рідні вбитого керівника Азовського пароплавства поскаржилися до Євросуду

Сьогодні рідні колишнього керівника Азовського морського пароплавства Анатолія Бандури, якого було вбито 22 березня 2005 року у селі Биківня під Києвом, направили подання до Європейського суду з прав людини зі скаргою на бездіяльність правоохоронних органів України щодо розслідування обставин справи.

Про це повідомив на прес-конференції в УНІАН представник сім’ї А.Бандури у Європейському суді з прав людини Іван ЛОЗОВИЙ.

Він зазначив, що Апеляційний суд міста Києва 23 червня 2006 року визнав винними у вбивстві Віктора КОНДРАТЕНКА та Олександра МОРОЗА і засудив їх до 14 років позбавлення волі.

Як повідомив І.ЛОЗОВИЙ, у рішенні суду була констатація, що “у грудні 2004 року невстановлені слідством особи, матеріали щодо яких виділені в окреме провадження, з користі замовили В.КОНДРАТЕНКУ вбивство колишнього начальника судноплавної компанії “Азовське морське пароплавство” А.Бандури”.

Він наголосив, що 14 листопада 2005 року матеріали відносно замовників вбивства були виділені в окреме провадження, але пройшло чотири роки, а результатів немає, тобто замовники не встановлені.

За його словами, на сьогодні “від слідства надходять тільки відписки, все затихло”.

І.ЛОЗОВИЙ не виключає, що така ситуація може бути пов’язана з тим, що причетні до вбивства А.Бандури – “високопоставлені посадовці”.

У прес-релізі, розповсюдженому на прес-конференції, йдеться, що “вигідною смерть Анатолія Бандури могла бути тим людям, які отримали права власності над майном Азовського морського пароплавства, а саме - власникам Торгового флоту Донбасу”.

При цьому І.ЛОЗОВИЙ зазначив, що на початку розслідування ця версія розглядалася.

За словами І.ЛОЗОВОГО, у поданні до Європейського суду зазначається, що зволікання у слідстві – “це є порушення Європейської конвенції з прав людини, бо в ній передбачається право на життя кожної людини, яка живе в країні, яка є членом Ради Європи”. Він зазначив, що потерпілі, близькі мають право на те, щоб “держава розслідувала це вбивство ефективно”.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня 2005 року у селі Биківня під Києвом був убитий пострілом у груди з вогнепальної зброї народний депутат першого скликання, колишній керівник Азовського морського пароплавства (Маріуполь, Донецька область) А.Бандура.

Апеляційний суд Києва 23 червня 2006 року постановив вирок, яким засудив В.КОНДРАТЕНКА – організатора вбивства – до 14 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Таке ж покарання отримав безпосередній виконавець вбивства О.МОРОЗ.

За даними прес-служби прокуратури міста Києва, засуджені – колишні працівники правоохоронних органів: В.КОНДРАТЕНКО – органів безпеки України, О.МОРОЗ – податкової міліції.