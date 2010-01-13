Правоохоронці кажуть про незаконність приватизації книгарні “Сяйво”

Столична міліція вважає, що у діях працівників Шевченківської районної у місті Києві ради при вирішенні питання щодо книгарні «Сяйво», спостерігаються ознаки службового злочину.

Про це УНІАН повідомили в Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України з посиланням на результати проведеної перевірки у зв’язку зі зверненням директора товариства з обмеженою відповідальністю ”Книгарня ”Сяйво” до Головного управління МВС України у м.Києві щодо незаконного позбавлення цього товариства права на приватизацію нежитлового приміщення.

За результатами перевірки було встановлено, що відповідно до рішення Шевченківської райради нежитлове приміщення, що розташоване за адресою вул. Велика Васильківська, буд. 6, було включено до переліку об`єктів комунальної власності Шевченківського району міста, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціоні. Водночас, як зазначають правоохоронці, це рішення було прийнято в порушення постанови Кабінету міністрів України ”Про передачу нерухомого майна творчим спілкам”, якою рекомендовано органам місцевого самоврядування передати творчим спілкам України у власність або довічне користування приміщення книжкового магазину ”Сяйво”.

Надалі було розпочато процедуру приватизації цього нежитлового приміщення, чим було порушено вимоги постанови Верховної Ради України ”Про запровадження мораторію на виселення редакцій друкованих засобів масової інформації, закладів культури, у тому числі бібліотек, видавництв, книгарень, підприємств книгорозповсюдження”.

Крім того, правоохоронці звертають увагу, що товариство з обмеженою відповідальністю, яке було визнано переможцем конкурсу з відбору оцінювачів, визначило початкову вартість цього нежитлового приміщення у розмірі 2 млн. 43 тис. 570 грн. Вже після цієї процедури управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської райради та Українська універсальна товарна біржа уклали договір про організацію та проведення біржових торгів (аукціону) з продажу майна. Переможцем цього аукціону визнано товариство з обмеженою відповідальність ”Абріль-студіо”, яке запропонувала за цей об`єкт нерухомості 2 млн. 247 тис. 927 грн.

“На підставі всіх цих фактів у діях працівників управління з питань комунального майна, приватизації та підприємництва Шевченківської районної ради вбачаються ознаки службового злочину, тож матеріали перевірки було направлено до прокуратури міста Києва для надання правової оцінки діям цих службовців”, - повідомляє ДЗГ МВС України.

Як повідомляв УНІАН, 31 грудня 2009 р. у столичній прокуратурі повідомили, що опротестували рішення Шевченківської районної державної адміністрації, яким завершено незаконну процедуру приватизації приміщення ТОВ “Книгарня “Сяйво” за адресою: вул. Червоноармійська (Велика Васильківська), 6.

Протест був винесений за результатами перевірки щодо законності приватизації вказаного нежитлового приміщення, яка була здійснена за дорученням прокурора міста Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

В прокуратурі підкреслили, що внаслідок дій чиновників Шевченківської райдержадміністрації ТОВ “Книгарня “Сяйво” позбавлено права на участь у приватизації. Зокрема, приватизація проведена без належного інформування громадськості та, насамперед, орендаря (“Сяйво”), чим порушено вимоги Закону України «Про приватизацію державного майна».