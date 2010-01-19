Член Київради заявляє про незаконне звільнення 23 працівників театру “Київ”

Голова Постійної комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ заявляє про незаконне звільнення з роботи 23 працівників муніципального театру “Київ”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі депутата Київради, за словами О.БРИГИНЦЯ, театр був поставлений перед фактом скорочення співробітників лише за кілька днів до терміну виконання наказу Головного управління культури і мистецтв КМДА, що суперечить законодавству. Так, за його даними, наказ № 298 від 24 листопада 2009 року ГУ культури і туризму про звільнення 23 працівників театру з 1 грудня 2009 року театр отримав 30 листопада.

Депутат наголошує, що процедура звільнення відбулася незаконно, адже працівників культури попередили не за 2 місяці, як це передбачає законодавство, а за декілька днів. Окрім того, у міському бюджеті не знайшлося грошей для передбачених у таких випадках компенсацій.

«Утиснення працівників культури відбувається постійно, це можна простежити на прикладі театру “Київ”, який цього року опинився не лише без традиційних надбавок, а й без значної частини працівників, адже фінансування театру було зменшене майже вдвічі», - пояснює ситуацію керівник профільної комісії Київради.

За його словами, зарплати, у які не були закладені ні матеріальна допомога, ні надбавки, ні заохочувальні виплати, з січня 2009 року зменшились до 30%, 50%, 75% від посадових окладів, оскільки фінансування театру було зменшено на 49%.

Як поінформував О.БРИГИНЕЦЬ, на найближчому засіданні комісії передбачається розглянути проект рішення, який зробить неможливим фінансово-репресивні дії київської влади стосовно цього та інших закладів культури.

“Сподіваюсь, після цього київські заклади культури, хоча б до прийняття нового бюджету, почуватимуться безпечно, а працівникам культури не загрожуватиме безробіття», - сказав О.БРИГИНЕЦЬ.

Він нагадав, що це вже не перша спроба чиновників звільнити театральних працівників. Так, минулого року адміністрації театру вдалось відстояти затвердження штатного розкладу на 112 осіб. Театру фактично були висунуті умови – ”якщо не звільнення, то скорочення зарплат”, заявив О.БРИГИНЕЦЬ.