Голову одного з райсудів Чернігівщини засуджено на п`ять років

Голову одного з районних судів Чернігівщини за отримання хабара засуджено на п`ять років з випробуванням.

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, цим же вироком визнано винним та засуджено судового розпорядника даного суду за співучасть в даному злочині, а також особисте одержання хабара та шахрайство.

Голові суду призначено покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі з іспитовим строком два роки, а судовому розпоряднику – три роки позбавлення волі з іспитовим строком два роки.

Як встановило слідство, у травні 2008 року голова суду у своєму службовому кабінеті разом із судовим розпорядником одержав 11 тис. грн. за призначення підсудному покарання, не пов’язаного з ув`язненням. Підсудний удруге поспіль притягувався до відповідальності за порушення порядку здійснення операцій з металобрухтом. Розуміючи, що за повторний злочин покарання може бути тяжчим, торговець брухтом погодився дати хабара. Суддя особисто уточнив злочинцю розмір очікуваної суми.

Слідством також встановлено, що у такий же спосіб суддя отримав ще один хабар – 1500 грн. Його дав винний у скоєнні адміністративного правопорушення – керування автомобілем у нетверезому стані. Правопорушник давав хабар, сподіваючись на покарання, яке не позбавлятиме його права керування транспортними засобами. Проте суд у цій справі дійшов висновку, що до факту вимагання та отримання цього хабара причетний лише судовий розпорядник, котрий діяв без відома свого керівника.

Справу розглядав Апеляційний суд Київської області. Прокуратура Чернігівської області вважає вирок неправильним, а тому внесла апеляцію щодо безпідставного виправдання судді за другим фактом одержання хабара та у зв’язку з м’якістю вироку.