Рішення ВАСУ має виключно процедурний характер

Член фракції Партії регіонів Валерій БОНДИК переконаний, що рішення Вищого адміністративного суду України про зупинення дії протоколу Центральної виборчої комісії про встановлення офіційних результатів виборів Президента не має жодного юридичного наслідку, оскільки є процедурним рішенням.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам.

«Це превентивна ухвала про забезпечення позову, яка має процесуальний характер, і вона має юридичний сенс, але це не остаточне рішення, а це ухвала», - сказав В.БОНДИК.

Він зазначив, що про перерахунок голосів виборців не може бути й мови, оскільки на період оголошення Віктора ЯНУКОВИЧА Президентом України не було жодного рішення суду, яке б вступило в законну силу.