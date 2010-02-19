ВАСУ почав розгляд позову Тимошенко

Вищий адміністративний суд України розпочав розгляд позову кандидата на пост Президента України, прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО стосовно скасування результатів виборів глави держави.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, у позовних вимогах до ВАСУ “Про визнання протиправними дій, бездіяльності та рішення Центральної виборчої комісії, про зобов’язання вчинити дії та прийняти рішення” Ю.ТИМОШЕНКО просить суд визнати протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення та оголошення результатів повторного голосування з виборів Президента України 7 лютого 2010 року; визнати незаконною бездіяльність ЦВК щодо невжиття всіх передбачених чинним законодавством України заходів із встановлення дійсного волевиявлення виборців під час повторного голосування з президентських виборів; визнати недійсним та таким, що виключає можливість достовірно встановити результати волевиявлення виборців протокол ЦВК від 14 лютого 2010 року про результати повторного голосування з виборів Президента України; зобов’язати ЦВК призначити повторне голосування з виборів глави держави на третю неділю після дня набрання рішенням суду законної сили; зобов’язати ЦВК забезпечити проведення повторного голосування на підставах та в порядку, визначених Законом України «Про вибори Президента України».

Згідно з ухвалою суду, справа розглядатиметься колегією суддів у складі всіх суддів Вищого адміністративного суду, крім суддів, які відсутні з поважних причин. Суддя-доповідач у справі – Олександр НЕЧИТАЙЛО.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого Ю.ТИМОШЕНКО подала до Вищого адміністративного суду України позовну заяву щодо незаконності протоколу ЦВК про встановлення офіційних результатів виборів глави держави. Згідно з цим протоколом, обраним Президентом України визнано лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА.