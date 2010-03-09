Госпсуд розгляне законність аукціону з продажу магазина “Сяйво”

Господарський суд Києва 22 березня розгляне законність проведення аукціону з продажу приміщення столичного книжкового магазина “Сяйво” (вул.Велика Васильківська, 6).

Як пише газета «Сегодня» (№52 к (3476)), і Алла ЛАЗУТКІНА, і Ростислав КОРНІЄНКО, які називають себе директором «Сяйва», посилаючись на різні судові рішення, визнають, що недавнє рішення Шевченківської райдержадміністрації про виключення «Сяйва» зі списку об`єктів приватизації нічого, по суті не змінює, - фактичним власником приміщення як і раніше є «Абріль студіо», якій у вересні районна влада з молотка продала магазин. У цій ситуації саме суд здатний вирішити конфліктну ситуацію з магазином.

Як зазначає видання, старе керівництво магазину стверджує, що ця фірма пов`язана з верхівкою Блока Черновецького в Київраді. З іншого боку, дозвіл на приватизацію давала Шевченківська РДА, голова якої Віктор ПИЛИПИШИН - противник мера Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО. І в Блоці Черновецького, і Р.КОРНІЄНКО заперечують зв`язок. Як сказав Р.КОРНІЄНКО, «я багато з ким знайомий - і з Денисом КОМАРНИЦЬКИМ, і іншими депутатами. Але в нас з ними не ділові стосунки».

На сьогодні, як інформує газета, з магазину «Сяйво» вже вивезли всі книжки. «Кілька «Газелей» вивезли книжки в коробках», - розповіла А.ЛАЗУТКІНА. За її словами, «загарбники» продовжують зміцнювати позиції - встановили металеві сітки на вітринах зовні, крім грат зсередини і заварених дверей. Біля фасаду продовжують чергування два КрАЗи, накриті чорними тентами.

Р.КОРНІЄНКО, директор ТОВ «Українська книга» (за рішенням Солом’янського райсуду, є законним орендарем приміщення), факт вивезення книжок визнає: «Зараз вони на складі на відповідальному зберіганні. Проводитимемо звірку з постачальниками, частину, можливо, їм повернемо за борги. Зараз ми розпочали в приміщенні ремонт, хочемо повністю відновити інтер`єр». За його припущенням, ремонт триватиме місяць чи два. Після закінчення ремонту обіцяє відкрити книжковий магазин.

Як повідомляв УНІАН, 25 лютого Шевченківська райрада скасувала пункт 35 доповнення 2 свого рішення від 30 серпня 2007 року щодо приватизації нежилого приміщення за адресою: вул. Велика Васильківська, 6, де розташований книжковий магазин „Сяйво”.

За інформацією прес-служби Шевченківської райдержадміністрації, відповідний проект рішення був підтриманий усіма фракціями районної ради за винятком фракції Блоку Черновецького, яка не брала участі в голосуванні.

До цього, 31 грудня 2009 року, в столичній прокуратурі повідомили про опротестовування рішення Шевченківської райдержадміністрації, яким завершена незаконна процедура приватизації приміщення ТОВ «Книжковий магазин «Сяйво». Протест був винесений за результатами перевірки законності приватизації вказаного нежилого приміщення, яка була проведена за дорученням прокурора Києва Євгена БЛАЖІВСЬКОГО.

9 лютого 2010 року на засіданні парламенту віце-спікер Микола ТОМЕНКО заявив, що напередодні увечері 50 чоловік захопили приміщення книжкового магазина ”Сяйво”.

Голова комісії Київради з питань культури і туризму Олександр БРИГИНЕЦЬ тоді стверджував, що ситуацію може вирішити лише влада Шевченківського району столиці на чолі з головою РДА В.ПИЛИПИШИНИМ.

У Шевченківській райдержадміністрації повідомили, що засідання суду з приводу законності продажу приміщення книжкового магазину ”Сяйво” перенесене на 1 березня.

19 лютого народний депутат Кирило КУЛИКОВ заявив про чергову спробу захоплення книжкового магазина ”Сяйво”.

22 лютого на прес-конференції в УНІАН Р.КОРНІЄНКО, представники якого з 19 лютого знаходяться в приміщенні магазину, заявив, що є його законним директором.