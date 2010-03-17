При спробі вчинити опір злодіям убито громадянина Китаю

У Херсонській області при спробі вчинити опір злодіям убито 30-річного громадянина Китайської Народної Республіки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі управління МВС України в Херсонській області.

Згідно з повідомленням, труп китайця з рубаною раною голови було виявлено 12 березня в одному з будинків в селі Музиківка Белозерського району Херсонської області.

Як з`ясували оперативники, до України китаєць приїхав у грудні 2008 р., займався сільським господарством і наймав на роботу місцевих жителів.

Під час розслідування з`ясувалося, що вбивство скоїли п`ятеро херсонців, один з яких раніше судимий за крадіжки. Всі ці люди працювали на полях у китайця. Вони хотіли вкрасти гроші й сільгоспінвентар, яким володів їхній роботодавець. Проте китаєць спробував чинити опір злодіям, внаслідок чого одержав удар сокирою по голові.

За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.