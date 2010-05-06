КС з’ясовує конституційність права комітету ВР створювати силові структури

Сьогодні Конституційний Суд України у формі усного слухання розпочав розгляд конституційності права профільного парламентського комітету щодо створення і ліквідації антикорупційних спецпідрозділів силових структур.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, йдеться про справу за конституційним поданням 58 народних депутатів щодо відповідності Конституції України положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» від 30 червня 1993 року, а також пункту 10 статті 14, статті 33 Закону «Про комітети Верховної Ради України» від 4 квітня 1995 року.

Так, оскарженими положеннями Закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією наділено новими повноваженнями, що стосуються питань створення і ліквідації антикорупційних спецпідрозділів Міністерства внутрішніх справ, Державної податкової адміністрації, Служби безпеки України, Військової служби правопорядку в Збройних силах України, прокуратури та інших відповідальних органів і підрозділів, а також призначення та звільнення з посад начальників управлінь з організованою злочинністю органів МВС, СБУ і прокуратури.

Крім того, оскарженими положеннями закону про парламентські комітети комітетам ВР було надано нові повноваження з погодження питань щодо призначення і звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створення і ліквідації спеціальних державних органів, віднесених до предметів відання комітетів.

Автори клопотання вважають, що комітети мають право приймати рішення виключно рекомендаційного характеру. Надання їм повноважень приймати державно-владні рішення фактично перетворює комітети на окремі самостійні органи державної влади.

Крім того, на думку авторів клопотання, це дозволяє Верховній Раді наділяти парламентські органи функціями, зокрема контрольного характеру, яких за Конституцією вона не має в цілому. На думку народних депутатів, оскаржені положення суперечать Конституції.