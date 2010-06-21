Відчуження нерухомості київським ЦУМом перевірять

Управління контрольно-ревізійної роботи Фонду державного майна України (ФДМУ) розпочало перевірку фактів порушення норм чинного законодавства при відчуженні ВАТ ”Київський центральний універмаг” нерухомого майна за адресою: м. Київ, вул. Якутська, 8 і земельної ділянки по вул. Б. Хмельницького, 2.

Про це йдеться в інформаційному повідомленні, оприлюдненому на сайті ФДМУ.

Як наголошується в повідомленні, перевірку розпочато у зв`язку зі зверненням Головного управління Міністерства внутрішніх справ України.

Матеріали перевірки буде направлено МВС України для відповідного реагування.

Довідка УНІАН. ВАТ «Київський центральний універмаг» створено в 1996 році, спеціалізується на роздрібній торгівлі.

39,647% акцій компанії володіє Фонд держмайна України. Правом власності на будівлю ЦУМу (вул. Хрещатик) площею 21,7 тис. кв. м володіє створене на його базі ЗАТ.

Фонд держмайна також заявив, що планує виставити 39,647% акцій київського ЦУМу на фондовій біржі.