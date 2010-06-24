Печерський райсуд пікетують понад 100 прихильників БЮТ

Печерський районний суд міста Києва пікетують понад 100 прихильників БЮТ.

Як передає кореспондент УНІАН, учасники пікету тримають прапори БЮТ і ВО «Батьківщина».

Крім того, учасники акції тримають плакати з написами: «СБУ – служба безпеки «РосУкрЕнерго», «Янукович, Фірташ, Хорошковський грабують країну», «Макаренко захистив Україну», «Чесний офіцер не по зубах СБУ».

Як повідомляв УНІАН, Печерський райсуд розглядає питання про обрання запобіжного заходу стосовно екс-голови Державної митної служби Анатолія МАКАРЕНКА, якого було заарештовано 23 червня у рамках розслідування кримінальної справи щодо законності розмитнення 11 млрд. кубометрів газу, який належав компанії «РосУкрЕнерго».