Затримано заступника начальника районної податкової інспекції

На Тернопільщині при одержанні хабара затримано заступника начальника державної податкової інспекції одного з районів області та начальника відділу оподаткування фізичних осіб ДПІ цього ж району.

Як повідомила кореспонденту УНІАН прес-секретар прокурора області Леся ДОЛІШНА, дослідчою перевіркою з’ясовано, що впродовж червня року податківці вимагали 2,5 тис. грн. хабара від жителя одного з населених пунктів області за зменшення штрафних санкцій, нарахованих при перевірці магазину його дружини, яка є приватним підприємцем. При отриманні цієї суми в приміщенні районної державної податкової інспекції посадовців затримали.

Прокуратурою області стосовно них порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара службовими особами, поєднане з вимаганням, за попередньою змовою).