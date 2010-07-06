У Криму слідчий міліції привласнила гроші звинуваченого

У Криму прокуратура завершила розслідування і направила до суду кримінальну справу за звинуваченням у зловживанні службовим становищем капітана міліції - слідчого, яка привласнила знайдені під час обшуку 40 тис. грн.

«Працівниця Совєтського райвідділу міліції привласнила гроші, що належать звинувачуваному, і які не мали ознак речових доказів», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури, переданому агентству УНІАН.

Дії міліціонера кваліфіковані за ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України.

Докази скоєння злочину представлені на розгляд місцевого суду.