У Криму слідчий міліції привласнила гроші звинуваченого
15:27, 06 липня 2010Право
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Судитимуть за "зловживання"
У Криму прокуратура завершила розслідування і направила до суду кримінальну справу за звинуваченням у зловживанні службовим становищем капітана міліції - слідчого, яка привласнила знайдені під час обшуку 40 тис. грн.
«Працівниця Совєтського райвідділу міліції привласнила гроші, що належать звинувачуваному, і які не мали ознак речових доказів», - йдеться в прес-релізі кримської прокуратури, переданому агентству УНІАН.
Дії міліціонера кваліфіковані за ч.3 ст.364 Кримінального кодексу України.
Докази скоєння злочину представлені на розгляд місцевого суду.
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