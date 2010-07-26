В Криму затримано водія, який керував у наркотичному сп'янінні автобусом
...з півсотнею пасажирів
Співробітники ДАІ затримали 25 липня в Білогорському районі Криму водія, який в стані наркотичного сп`яніння керував автобусом з 48 пасажирами.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління ДАІ, автобус «Санос» перевозив людей з Сімферополя до Керчі. За кермом був 35-річний житель міста Саки.
Інспектор помітив у нього ознаки наркосп`яніння. Чоловік заперечував факт вживання наркотиків.
Огляд водія в лікарні підтвердив підозри ДАІ.
Людей з автобуса пересадили на попутні машини і відправили до пунктів слідування.
ДАІ поставила автобус на штрафмайданчик і склала протокол.
Долю водія вирішить суд: він або позбудеться права керування транспортом на 2 роки, або заплатить штраф до 3,4 тис. грн.
Державтоінспекція перевіряє виконання перевізником ліцензійних зобов`язань.
Всього ДАІ затримала 163 водії у стані алкогольного і наркотичного сп`яніння на дорогах кримської автономії 23-25 липня.