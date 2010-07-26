В Криму затримано водія, який керував у наркотичному сп'янінні автобусом

Співробітники ДАІ затримали 25 липня в Білогорському районі Криму водія, який в стані наркотичного сп`яніння керував автобусом з 48 пасажирами.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління ДАІ, автобус «Санос» перевозив людей з Сімферополя до Керчі. За кермом був 35-річний житель міста Саки.

Інспектор помітив у нього ознаки наркосп`яніння. Чоловік заперечував факт вживання наркотиків.

Огляд водія в лікарні підтвердив підозри ДАІ.

Людей з автобуса пересадили на попутні машини і відправили до пунктів слідування.

ДАІ поставила автобус на штрафмайданчик і склала протокол.

Долю водія вирішить суд: він або позбудеться права керування транспортом на 2 роки, або заплатить штраф до 3,4 тис. грн.

Державтоінспекція перевіряє виконання перевізником ліцензійних зобов`язань.

Всього ДАІ затримала 163 водії у стані алкогольного і наркотичного сп`яніння на дорогах кримської автономії 23-25 липня.