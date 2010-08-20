ПР не має абсолютної підтримки киян на виборах, ТОМУ ініціює ліквідацію райради

Ліквідація районних рад у Києві призведе до узурпації влади у столиці правлячою на загальнодержавному рівні партією та до підриву демократичних засад у сфері місцевого самоврядування.

Про це йдеться у переданій УНІАН спільній заяві депутатської фракції "Блок Юлії Тимошенко" у Київській міській раді та столичного осередку ВО "Батьківщина".

"Це спроба узурпувати владу міста руками Партії регіонів. Керівництво КМДА хоче спростити контроль над містом, і це стане можливим, коли з системи місцевого самоврядування буде "викинуто" депутатів місцевих рад. Тоді Партія регіонів безперешкодно контролюватиме всі фінансові ресурси столиці, прийматиме будь-які рішення без урахування думки громади, тобто вчинятиме те, що не має нічого спільного з демократією та розвитком місцевого самоврядування", - йдеться у заяві.

БЮТівці висловили побоювання, що з ліквідацією районних у м.Києві рад та маючи у запасі більшість депутатів Партії регіонів та Блоку Черновецького у Київраді, управління столицею набуде виключно авторитарного характеру владарювання однієї політичної сили – Партії регіонів, яка не має абсолютної підтримки кияни.

"Партія регіонів не має ані найменшого шансу отримати більшість у райрадах в результаті проведення виборів, а оскільки головами райдержадміністрацій можуть бути лише голови райрад – не зможе й очолити виконавчу владу у районах. Ось істинна причина бажання Партії регіонів ліквідувати райради», , - йдеться у заяві.

В БЮТ та "Батьківщині" вважають, що з правової точки зору, ініціатива Партії регіонів ліквідувати районні ради суперечить Хартії місцевого самоврядування, ратифікованій Верховною Радою України, а також Закону про місцеве самоврядування. Ця ідея також грубо порушує право киян обирати і бути обраними, що гарантує стаття 38 Конституції України.

"Представницька демократія у районних радах – це та ланка, яка робить владу ближчою до людей, чого не вистачає керівництву КМДА, яке не проходило рівня районної місцевої влади, тому дивиться на Київ крізь призму рахівниці, як це роблять банкіри", - пояснюють у київських БЮТ та ВО "Батьківщина".

Опозиція вважає, що Партія регіонів вже позбавила киян права обирати собі мера та Київраду. "Саме в такий спосіб слід було усунути ЧЕРНОВЕЦЬКОГО від влади, а не шляхом кулуарних за спинами киян із ним домовленостей. Ця політична сила намагається встигнути здійснити переворот влади до старту виборчої кампанії, яка розпочнеться вже на початку вересня", - зауважують депутати БЮТ та партійці ВО "Батьківщина".

Як повідомляв УНІАН, в квітні 2010 року з ініціативою ліквідувати райради виступили секретар Донецької міськради Микола ЛЕВЧЕНКО та Донецький міський голова Олександр ЛУК`ЯНЧЕНКО.