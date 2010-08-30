Депутат Верховної Ради від «Народної самооборони» Юрій СТЕЦЬ вважає, що рішення суду щодо частот «5 каналу» та ТВі було заготовлено наперед.

Як повідомили УНІАН у прес-службі «Народної самооборони», так він прокоментував сьогоднішнє рішення Київського апеляційного адмінсуду, який підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та «5 каналу».

«Сказати, що таке рішення було неочікуваним, навряд чи можна, але все ж таки була надія, що у суддів буде розуміння того, що це не чергове якесь їхнє безглузде рішення, а що це питання, яке стоїть на грані - чи буде у нас в Україні одна зі свобод, яка називається свободою слова”, - зауважив депутат.

За словами Ю.СТЕЦЯ, його лякає це рішення навіть не з огляду на те, що воно стосується «5 каналу» та ТВі, а лякає більше з огляду на те, що “влада в черговий раз показала, що вона може робити все, і ніхто не заборонить їй цього робити, і немає зараз тих сил, які могли б її зупинити”.

Депутат підкреслив, що було абсолютно очевидно, що це рішення у суддів було заготовлено наперед, вони майже жодного клопотання з боку «5 каналу» та ТВі не задовольнили. Він нагадав також, що судді не задовольнили прохання журналістів долучити їх до процесу, хоча тут, на думку депутата, в чистому вигляді порушуються їх права, в тому числі право на професію.

“Тобто, судді чітко показали: «щоб ви не говорили, які б у вас не були аргументи, у нас є рішення, і ми його озвучимо». Тому я думаю, що зараз треба буде подумати всім, хто розуміє, відстоює і бажає демократії Україні, як треба об’єднатись, щоб дати логічну відсіч подібним діям і подібним рішенням. Я знаю багато людей, які в цій країні готові боротися, і сподіваюсь, що вони об’єднаються», - підкреслив Ю.СТЕЦЬ.

Депутат зауважив, що йому було надзвичайно неприємно відзначити, що багато політиків в Україні говорять про важливість свободи слова, але на засідання суду він побачив лише декілька депутатів: Ірину ГЕРАЩЕНКО, Олеся ДОНІЯ, Володимира АР’ЄВА, Володимира ЯВОРІВСЬКОГО та ще кількох депутатів. “А решта, напевне, вирішили, що це неважлива тема. Це було незрозуміло для мене», - зазначив Ю.СТЕЦЬ.

«Я розумів, що на телеканали чиниться тиск, і рішення, напевне, буде не на їх користь, але, правда, дещо вірилось, що все ж таки є якась совість у людей, які розглядають питання надто важливе для цілої країни, для сприйняття країни в світі», - додав депутат.

Ю.СТЕЦЬ також повідомив, що суд проігнорував клопотання залучити до судового слухання членів Нацради з питань телебачення і радіомовлення, які виносили це рішення. «А після цього виніс окрему ухвалу, в якій озвучив, що вони будуть звертатись до прокуратури про неправомірність дій членів Нацради. Я вважаю такі дії суддів нічим іншим, як тиском на свідків, які могли б зараз внести ясність в це питання, тиском на чесних людей, які приймають чесні рішення», - резюмував депутат.

Як повідомляв УНІАН, 8 червня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив вимоги за позовом групи телеканалів «Інтер». Таким чином, було оскаржено рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення від 27 січня 2010 року про виділення ТВі та «5-му каналу» частот мовлення.

Телеканал ТВі оскаржив в Апеляційному адміністративному суді Києва це рішення суду.

Сьогодні, 30 серпня, Київський апеляційний адміністративний суд підтвердив незаконність рішення Національної ради з питань телебачення і радіомовлення про надання низки частот телеканалам ТВі та “5 канал”.

Відповідно до постанови суду, апеляційний позов телеканалів ТВі та “5 канал” суд задовольнив частково. Зокрема, Апеляційний суд скасував рішення суду першої інстанції і ухвалив нове рішення. Згідно з ним, рішення Нацради про надання низки нових частот цим телеканалам визнано неправомірним і скасовано.

Суддя зазначив, що це рішення Апеляційного суду може бути оскаржене відповідно до закону у Вищому адміністративному суді України.

Також суддя зазначив, що повний текст постанови суду можна буде отримати 3 вересня.