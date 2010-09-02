У Полтавській області затримано мера міста Карлівка
16:11, 02 вересня 2010Право
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за одержання хабара
У Полтавській області за одержання хабара затримано мера міста Карлівка.
Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.
Водночас співрозмовник агентства не уточнив, коли, за що і яку суму хабара одержав цей посадовець.
Єдине, що зазначило джерело, затримання відбулося в ході спільної операції співробітників ГУБОЗу МВС України та Генеральної прокуратури.
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