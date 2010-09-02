У Полтавській області затримано мера міста Карлівка

16:11, 02 вересня 2010
Право
0 0

за одержання хабара

У Полтавській області за одержання хабара затримано мера міста Карлівка.

Про це УНІАН повідомило джерело в правоохоронних органах.

Водночас співрозмовник агентства не уточнив, коли, за що і яку суму хабара одержав цей посадовець.

Єдине, що зазначило джерело, затримання відбулося в ході спільної операції співробітників ГУБОЗу МВС України та Генеральної прокуратури.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter