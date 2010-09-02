Європа не бажає зафіксувати право України на входження до ЄС в договорі про Асоціацію

Голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН вважає, що Європейський Союз має демонструвати політику «втягування» України в європейський простір.

Про це він сказав сьогодні під час зустрічі із колишнім Президентом Латвійської Республіки Вайрою Віке-ФРЕЙБЕРГОЮ, повідомили УНІАН у прес-службі ВР.

Зокрема, В.ВІКЕ-ФРЕЙБЕРГА відзначила особливу роль і місце України у світі, її надзвичайно потужні природні та людські ресурси, вигідне геополітичне розташування. «Це робить її ключовим елементом між Сходом і Заходом», - сказала вона та висловила побажання бачити Україну частиною Європейського Союзу.

Голова ВР наголосив, що Україна є складовою Європи, європейської культури та європейської цивілізації як за географічними, ментальними, так і за політичними параметрами. «Європа - це те, чим найближчим часом буде жити весь світ. Це якісна освіта, технології, наука, інтелект. Це те, без чого будь-яка країна, навіть з величезним сировинним запасом, не може стверджуватися в 21-му сторіччі», - підкреслив спікер.

Разом з тим, на його переконання, «європейський вибір України не означає, що ми себе протиставляємо Росії». В.ЛИТВИН навів слова Ярослава Мудрого про те, що Київ «дивиться на всі чотири сторони», зазначивши, що «Україна повинна залишитися там, де вона є». За словами керівника парламенту, для того, аби домінував європейський вибір у суспільстві, необхідно досягти консенсусу серед політичних еліт.

Голова Верховної Ради підкреслив, що «Європейський Союз має демонструвати політику заохочення, політику «втягування» України в європейський простір». «Європа вимагає реформ, разом з тим не бажає зафіксувати право України на входження до ЄС в договорі про Асоціацію», - наголосив він.