Печерський суд Києва видавав санкцію на обшук у Довгого

Печерський районний суд Києва видавав санкцію на обшук в квартирі секретаря Київської міської ради Олеся ДОВГОГО.

Про це йдеться в постанові Печерського райсуду від 2 вересня у справі №4-3228/10, текст якої обнародувано в Єдиному реєстрі судових рішень України. (http://reyestr.court.gov.ua/Review/11014152).

Дозвіл на обшук видано в рамках розслідування кримінальної справи, порушеної Генеральною прокуратурою за фактом службової халатності посадовців Київської міської державної адміністрації, які допустили незаконну реалізацію пакетів ВАТ «Київводоканал» і ВАТ «Київгаз», що належали міській громаді.

Досудовим слідством встановлено, що впродовж лютого 2009 року - березня 2010 року посадовці Київради неналежним чином виконали свої службові обов`язки, не повідомивши Головному управлінню комунальної власності КМДА про неможливість приватизації пакетів ВАТ «Київводоканалу» і ВАТ «Київгазу», що належать Києву.

У свою чергу посадовці Головного управління комунальної власності Києва в період грудня 2009 - березня 2010 року незаконно реалізували пакети акцій зазначених товариств компанії ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон».

У зв`язку з цим Печерський суд задовольнив вимоги Генпрокуратури і надав слідчим відомства санкцію на проведення обшуків у приватних будинках секретаря Київської міськради О.ДОВГОГО, начальника Головного управління комунальної власності КМДА, а також директора ТОВ «Фінансова компанія «Новий регіон».

“Враховуючи, що є достатні підстави вважати, що документи, які мають значення для встановлення істини у справі, можуть бути в житловому приміщенні за місцем реєстрації й проживання заступника Київської міської голови - секретаря Київської міської ради, суд вважає за можливе подання задовольнити», - говориться, зокрема, в документі.

Як повідомляли сьогодні деякі ЗМІ з посиланням на джерела в Генпрокуратурі, стосовно О.ДОВГОГО Генпрокуратурою 30 серпня було порушено кримінальну справу за фактом службової халатності і перевищення службових повноважень. 2 вересня в квартирі О.ДОВГОГО було проведено обшук.

Пізніше Генпрокуратура спростувала цю інформацію. «Ні Генпрокуратура, ні прокуратура Києва, ні міліція не порушували стосовно О.ДОВГОГО ніякої кримінальної справи, а відповідно - не проводили у нього обшук», - повідомили УНІАН у прес-службі ГПУ.

Також секретар Київради О.ДОВГИЙ сьогодні заявив, що обурений появою недостовірної інформації про порушення стосовно нього кримінальної справи і проведення обшуку в його квартирі.

За його словами, “останнім кричущим фактом стало недостовірне повідомлення, яке розповсюдили ЗМІ 6 вересня, про порушення проти мене кримінальної справи і обшуку в моїй квартирі”.

За даними Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку, станом на 15 квітня 2010 року КМДА в особі Головного управління комунальної власності належало 25,46% акцій ВАТ «Київводоканал» і 28,45% ВАТ «Київгаз».