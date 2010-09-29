Уряд розглядає можливість реформувати митницю
09:40, 29 вересня 2010Право
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Відразу після нового Податкового кодексу
Уряд розглядає можливість реформувати митницю.
Як повідомили УНІАН к прес-службі партії «Сильна Україна», про це віце-прем`єр-міністр, лідер партії Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі одного з телеканалів.
За його словами, уряд планує приступити до кодифікування митного законодавства відразу після ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу.
За прогнозами С.ТІГІПКА, це відбудеться в найближчі 3-4 тижні.
Як повідомляв УНІАН, за прогнозами С.ТІГІПКА, Податковий кодекс Верховна Рада України ухвалить в жовтні цього року.
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