Уряд розглядає можливість реформувати митницю.

Як повідомили УНІАН к прес-службі партії «Сильна Україна», про це віце-прем`єр-міністр, лідер партії Сергій ТІГІПКО заявив в ефірі одного з телеканалів.

За його словами, уряд планує приступити до кодифікування митного законодавства відразу після ухвалення Верховною Радою Податкового кодексу.

За прогнозами С.ТІГІПКА, це відбудеться в найближчі 3-4 тижні.

Як повідомляв УНІАН, за прогнозами С.ТІГІПКА, Податковий кодекс Верховна Рада України ухвалить в жовтні цього року.