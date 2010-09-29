У Національній бібліотеці імені Вернадського стався вибух: травмовано двох осіб

Сьогодні близько 17.00 у Києві в приміщенні Національної бібліотеки України ім. академіка В.І. Вернадського, яка знаходиться в Голосіївському районі, стався вибух.

Як повідомили УНІАН у Київському главку міліції, за попередніми даними, внаслідок вибуху дві особи отримали поранення.

За попередніми даними, у приміщенні бібліотеки вибухнув газовий балон.

На місці події працюють слідчо-оперативні групи та працівники МНС.

Як повідомив УНІАН поінформоване джерело, вибух стався на одному з поверхів приміщення бібліотеки. Внаслідок вибуху загинули два електрики, ще один отримав травми.

Водночас, співрозмовник агентства зазначив, що, за уточненими даними, електрики проводили ремонт електроприладів і зачепили систему пожежегасіння, яка виділяє газ, що витісняє кисень, внаслідок чого двоє людей задихнулись.