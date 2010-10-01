Головна версія зникнення журналіста Климентієва - його профдіяльність

Міністр внутрішніх справ України Анатолій МОГИЛЬОВ заявляє, що основною версією слідства щодо зникнення харківського журналіста Василя КЛИМЕНТЬЄВА є його професійна діяльність.



Як передає кореспондент УНІАН, про це міністр заявив журналістам на прес-конференції.



Він сказав, що всього розглядається близько 10 версій зникнення журналіста, проте, «найбільше слідство схиляється до того, що подія з КЛИМЕНТЬЄВИМ пов`язана з його професійною діяльністю».

Міністр додав, що є ряд осіб, яких він критикував, які висловлювали незадоволення його діяльністю.

А.МОГИЛЬОВ сказав, що друга версія пов`язана з його особистим життям.

P«Є ряд людей, які були незадоволені його особовими обставинами», - сказав міністр.



Він також повідомив, що минулого тижня під час чергового обшуку в квартирі журналіста було виявлено пістолет з гумовими кулями, який він зазвичай носив із собою.



Міністр сказав, що, враховуючи, що до цього під час кількох обшуків його виявлено не було, мабуть хтось з близьких людей журналіста, хто має доступ до його квартири, цей пістолет повернув.



Міністр сказав, що під час слідства виявляється ще багато незрозумілих деталей, які ускладнюють розслідування.



Як повідомляв УНІАН, В.КЛИМЕНТЬЄВ зник 11 серпня в Харкові після того, як виїхав із дому з невідомим чоловіком на автомобілі ”БМВ” у невідомому напрямку.



Дзержинський райвідділ міліції Харкова порушив кримінальну справу за статтею ”умисне вбивство” за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА. Пізніше цю справу було передано для розслідування Міністерству внутрішніх справ.

17 серпня міліція Харківської області повідомила, що в човні, який плавав на Печенізькому водосховищі, було знайдено мобільний телефон зниклого журналіста.



9 вересня генпрокурор Олександр МЕДВЕДЬКО заявив, що Генеральна прокуратура забере в своє провадження кримінальну справу, порушену за фактом зникнення В.КЛИМЕНТЬЄВА, якщо під час розслідування з`ясується, що до цього причетний хтось із працівників правоохоронних органів.



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