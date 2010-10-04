4 жовтня в Україні розпочався загальнонаціональний тиждень правових знань

З 4 по 8 жовтня в Україні відбудеться загальнонаціональний тиждень правових знань. Захід проводитиметься за ініціативи Міністерства юстиції України та приурочений до Дня юриста (відзначається щороку 8 жовтня).

В рамках акції Міністерство юстиції та його територіальні органи юстиції проводитимуть низку заходів правоосвітнього та правовиховного характеру. Зокрема, у вищих навчальних закладах І-ІV рівнів акредитації, що здійснюють підготовку юридичних кадрів, відбудуться лекції на правову тематику. У містах України заплановано проведення конференцій, лекцій, бесід, семінарів, олімпіад, конкурсів, вікторин, симпозіумів.

Серед іншого, 5 жовтня у приміщенні Міністерства юстиції під головуванням Міністра юстиції Олександра Лавриновича відбудеться розширене засідання Всеукраїнської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, на якому розглядатимуться питання надання безоплатної правової допомоги населенню та участь у цьому процесі студентської правничої молоді.

7 жовтня в Міністерстві юстиції відбудеться ІІІ Всеукраїнський студентський форум правників. Захід буде присвячено тенденціям і проблемам у вищій юридичній освіті. До участі у заході запрошені представники Міністерства освіти і науки, керівники вищих навчальних закладів юридичного спрямування, провідні юристи України, студенти українських юридичних вишів тощо.