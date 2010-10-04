Литвин пропонує направити до КС законопроект щодо виборів

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН пропонує направити до Конституційного Суду законопроект щодо можливості проведення виборів до парламенту у вересні 2012 року, а виборів Президента в лютому 2016 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це голова ВР сказав на прес-конференції відповідаючи на запитання щодо терміну діяльності нинішнього складу парламенту.

В.ЛИТВИН підкреслив, що «закон не може мати зворотної сили».

В той же час він додав, що «водночас ми зіштовхуємося з чітким конституційним приписом». За його словами, якщо нічого не змінювати зараз щодо терміну повноважень нинішньої ВР, то мова має йти про вибори до парламенту України в березні 2012 року. «Тобто це на півроку зменшимо повноваження ВР», - сказав він і зазначив, що також «ми можемо зіткнутися з явищем зменшення терміну повноважень Президента і взагалі не зрозуміло з перебуванням на посадах депутатів місцевих рад і голів». В.ЛИТВИН наголосив, що запропонував «прийняти проект закону, направити його до КС щодо терміну перебування Верховної Ради України». Він наголосив, що в цьому законопроекті має бути зафіксовано, що «вибори ВР проводяться, скажімо, в останній тиждень вересня п`ятого року повноважень ВР (йдеться про 2012 рік – УНІАН) і зафіксувати, що ВР матиме термін 5 років». ?н також додав, що виходячи з такої логіки, має бути зафіксовано, що вибори Президента України відбудуться в лютому 2016 року, тобто із часу приведення його до присяги. В.ЛИТВИН наголосив, що зміни до Конституції в частині терміну перебування на посаді Президента України та терміну повноважень парламенту можуть бути ухвалені «лише в лютому місяці, якщо це буде відбуватися погоджено, без суперечностей і штатно». Тому, за його словами, необхідно окремо прийняти закон, який би врегульовував питання щодо термінів діяльності нинішньої ВР та Президента України. ?н наголосив, що тут може бути багато пропозицій, але важливо вирішити дане питання, щоб не було різного тлумачення.