Януковича просять призупинити платні послуги для студентів

Народний депутат, голова Львівської обласної організації Партії регіонів Петро ПИСАРЧУК направив депутатське звернення до Президента ?ктора ЯНУКОВИЧА з проханням призупинити дію ініційованої міністром освіти Дмитром ТАБАЧНИКОМ антиконституційної постанови уряду № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

Про це УНІАН повідомили у Національному студентському союзі, посилаючись на копію відповідного депутатського звернення, яке є у їх розпорядженні.

Як зазначається у зверненні, дана постанова де-факто узаконює корупцію в школах, вищих навчальних закладах та професійно-технічних училищах, значно розширюючи перелік платних послуг, що можуть надаватися закладами освіти.

Зі студентів офіційно братимуть гроші за проведення лабораторних занять, які були ними пропущені, переведення з одного вищого навчального закладу в інший, користування бібліотекою, виготовлення студентських і заліковок тощо.

При цьому голова Львівської обласної молодіжної організації “Союз молоді регіонів” Федір ЗАДЕМЛЕНЮК, пояснюючи необхідність направлення депутатського звернення з приводу відповідної постанови уряду, зазначив, що “можливість надання навчальними закладами більшості із нововведених платних послуг, які безпосередньо пов’язані з організацією навчально-виховного виховного процесу та передбачені навчальними планами, не відповідає вимогам статті 53 Конституції, яка гарантує право кожного на освіту, покладаючи на державу обов’язок забезпечити доступність професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах”.

Як зазначив у свою чергу президент ВМГО “Національний студентський союз” Анатолій ІГНАТОВИЧ, студентського невдоволення можна було б уникнути, попередньо обговоривши проект зі студентами.

“У пояснювальній записці до постанови № 796 сказано, що раніше у форматі круглого столу тричі було проведено обговорення проекту з лідерами молодіжних та студентських організацій, та нібито усі пропозиції враховані. Попередній міністр освіти та науки дійсно проводив круглі столи з молодіжними лідерами на цю тему, однак, як бачимо сьогодні, пропозиції молоді враховані не були, оскільки ухвалене рішення містить чималу кількість одіозних норм. Тому студенти будуть іти до кінця у відстоюванні своїх вимог”, - заявив А.ІГНАТОВИЧ.

Як повідомлялося, під час перебування студентів на канікулах без жодних консультацій зі студентською молоддю Д.ТАБАЧНИК вніс на засідання уряду 27 серпня, а Кабінет міністрів ухвалив постанову № 796 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і комунальної форми власності”.

Свої вимоги щодо скасування постанови Президенту надіслали 19 керівників студентських та молодіжних громадських організацій.

Звернення до Президента та прем’єра щодо підтримки студентів ухвалили Львівська, Тернопільська, Закарпатська обласні ради, а також Верховна Рада Криму.

3а минулої влади спроба запровадження додаткових платних послуг також була. Тоді 14 квітня 2009 року Кабінет міністрів прийняв постанову №369, якою планувалось запровадити вище перераховані платні послуги. Але, враховуючи звернення студентських організацій, Президент своїм указом від 30 квітня призупинив дії цієї постанови уряду. Акції протесту, організовані органами студентського самоврядування вищих навчальних закладів, змусили Кабінет міністрів 5 червня 2009 року скасувати запровадження платних послуг.