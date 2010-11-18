Депутат ініціює подання до КС щодо повноважень Черновецького

Народний депутат Кирило КУЛИКОВ ініціює подання до Конституційного Суду з питання роз’яснення повноважень Київського міського голови і голови Київської міської ради Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО у зв’язку із набуттям чинності Конституції України в редакції 1996 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це К.КУЛИКОВ заявив сьогодні на прес-конференції у Києві.

К.КУЛИКОВ уточнив, що ініціює конституційне подання і вже розпочав збір п’ятдесяти підписів народних депутатів щодо роз’яснення, яким чином голова Київської міської ради та сама Київрада повинні виконувати свої повноваження в новим правових умовах, пов’язаних із зміною законодавства, у тому числі конституційного, що стосується діяльності й статусу столичної влади та київської громади.

“За яким рішенням, якого Конституційного Суду та за якою Конституцією... Щоб ми отримали роз’яснення”, - зазначив він, висловивши думку, що повноваження Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО закінчилися після рішення Конституційного Суду, згідно з яким втратив чинність Основний Закон у редакції 2004 року.

К.КУЛИКОВ також повідомив, що сьогодні за ініціативою зборів київської громади була зареєстрована ініціативна група щодо проведення місцевого референдуму з питань перевиборів Київського міського голови та до Київської міської ради.

Народний депутат зазначив, що вже підготовлено пакет документів за цією ініціативою, який буде поданий на підпис Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОМУ.

“Самі розумієте, який буде результат...”, - зауважив, водночас, К.КУЛИКОВ.

Як повідомляв УНІАН, 15 листопада Президент України В.ЯНУКОВИЧ звільнив з посади голови Київської міської державної адміністрації Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і призначив на цю посаду Олександра ПОПОВА.

Конституційний Суд України у 2003 році визначив, що «Київську міську державну адміністрацію має очолювати лише особа, обрана Київським міським головою».

7 вересня 2010 року Верховна Рада України ухвалила Закон України ”Про внесення змін до Закону України ”Про столицю України – місто-герой Київ”, яким надала територіальній громаді міста Києва та Київської міської ради право приймати рішення про утворення (неутворення) районних у місті рад.

Згідно із цим законом, виконавчим органом Київської міської ради є Київська міська державна адміністрація, яка паралельно виконує функції державної виконавчої влади, що є особливістю здійснення виконавчої влади у місті Києві. Голова Київської міської державної адміністрації призначається Президентом України в порядку, передбаченому Конституцією та законами України, зазначено в законі.