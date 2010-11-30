На Тернопільщині інспектори ДАІ побили представника МВС

Тернопільська обласна прокуратура завершила розслідування у справі побиття працівниками обласної Державтоінспекції представника Міністерства внутрішніх справ 13 жовтня 2009 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні під час прес-конференції в. о. прокурора області Микола ЛЮШНЕНКО.

За його словами, слідством встановлено, що інспектори ДАІ, попри те, що перевіряючий із МВС показав свої документи, побили його, одягли наручники та відвезли в наркодиспансер для того, щоб зафіксувати, начебто він був у стані алкогольного сп’яніння. Підставою для таких дій стало те, що представник МВС на посту ДАІ при виїзді з Тернополя на вул. Бережанській зафіксував факт перебування авто Державтоінспекції із включеним двигуном без жодного нагляду. Коли ж підійшли інспектори, він сказав їм викликати керівництво, щоб задокументувати дане порушення. Ті у відповідь накинулися на нього.

За нанесення представнику МВС легких тілесних ушкоджень та за фактом перевищення службових повноважень було порушено кримінальну справу.

«Слідство у ній вже завершено, тепер передаватимемо її до суду», – повідомив М.ЛЮШНЕНКО.