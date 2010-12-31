У Херсонських колоніях зафіксовано 20 фактів корупції

У 2010 році оперативники управління Державного департаменту з виконання покарань у Херсонської області зафіксували 20 фактів корупційних дій співробітників виправних колоній.

Про це УНІАН повідомила прес-офіцер управління Гаяне ОГАНЕСЯН.

Два факти продажу наркотиків ув`язненим зафіксовано у виправній колонії 10 (смт Дар’ївка Білозірського району) і три - 4 колонії № 90 (Херсон).

Ще щодо трьох співробітників колоній порушено кримінальні справи за спроби передачі наркотиків ув`язненим.

Також 12 співробітників різних колоній намагалися передати ув`язненим мобільні телефони, які також є забороненими предметами у місцях позбавлення волі. Всіх цих службовців оштрафовано.