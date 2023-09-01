Однак поки що Кадиров корисний для російської влади, вважає він.

Російська влада зараз не стане вбивати Рамзана Кадирова, оскільки він їм ще потрібен.

Так в ефірі УНІАН глава уряду Чеченської республіки Ічкерія (у вигнанні) Ахмед Закаєв прокоментував інформацію Bild про те, що Кадиров може стати наступною метою після ватажка ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина.

"Кадиров їм поки потрібен. Поки буде колективний Путін, якщо Кадиров не помре, він залишиться. Тому що він завжди буде демонструвати свою абсолютну лояльність і завжди буде проводити в самій Чечні роботу, що руйнує наше суспільство зсередини. У нього завдання - бути лояльним", - пояснив він.

Закаєв додав, що Кадиров корисний системі, оскільки руйнує чеченське суспільство. "Кадиров і його оточення сьогодні руйнують наші багатовікові підвалини чеченських традицій і звичаїв", - додав він.

При цьому глава уряду Чеченської республіки Ічкерія допускає, що російська влада може розв'язати третю чеченську війну, коли програє в Україні.

"Коли буде програна війна, якщо вони встигнуть, тоді вони розв'яжуть третю війну в Чечні. І приводом для початку цієї війни буде Кадиров і його оточення", - пояснив він, зазначивши, що міжнародні організації давно прийняли певні резолюції з приводу Кадирова, а для "глибинного народу" РФ він завжди був зухвалим елементом.

Кадирова можуть вбити?

Нагадаємо, раніше російський опозиціонер Дмитро Гудков допустив, що Кадирова можуть усунути як головного опонента російської державності.

На його думку, попереду РФ може чекати безліч серйозних протистоянь між ФСБ і Міністерством оборони, силовиками і Кадировим.

Гудков зазначив, що той просуває свої "порядки" на території всієї Російської Федерації, а в разі прийняття рішення про його ліквідацію - ніхто в Чечні не стане його захищати.

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