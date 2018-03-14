Google повідомив про заборону реклами криптовалют

Уточнюється, що зазначені продукти можуть бути прорекламовані після сертифікації компанією.

Google з червня поточного року введе заборону на рекламу криптовалют. Про це йдеться в повідомленні компанії.

Читайте такожВ Україні запрацювала мережа ресторанів, що приймає криптовалюту (відео)

«Цього року ми відновили кілька пунктів політики щодо реклами нерегульованих або спекулятивних фінансових продуктів, таких як бінарні опціони, кріптовалюти, ринки іноземної валюти», - заявили в компанії.

Уточнюється, що зазначені продукти можуть бути прорекламированы після сертифікації компанією.

Єврокомісія у червні 2017 року обклала Google штрафом у розмірі 2,4 млрд євро за зловживання домінуванням на ринку пошукових систем. Регулятор заявив, що Google у видачі результатів ставить на провідні позиції комерційних партнерів компанії.

Криптовалюта - різновид цифрової валюти, створення і контроль за якою базуються на криптографічних методах.