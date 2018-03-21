Настала астрономічна весна: сьогодні день перевищить тривалість ночі

20 березня, як вважається, починається астрономічна весна.

У 2018 році весняне рівнодення настало о 16:15 20 березня. Тож починаючи з 21 березня, дні будуть довшими за ніч.

Рівнодення відбувається двічі на рік. Сонце проходить точку весняного рівнодення 20 або 21 березня за Грінвічем (цей момент вважають початком астрономічної весни у Північній півкулі), а точку осіннього рівнодення - 22 або 23 вересня (початок астрономічної осені у Північній півкулі).

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Таким чином після 20-21 березня дні будуть довшими за ночі, тоді як після осіннього, навпаки, дні коротшають щодо ночі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 25 березня Україна переходить на "літній час". О 3:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину вперед.

Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз у майже 75 країнах чи територіях світу, на всій їхній площі чи частково. При цьому близько 180 країн чи територій не користуються сезонним часом.