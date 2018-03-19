Україна перейде на "літній час" у ніч на 25 березня

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Євросоюзом і більшістю країн Європи двічі на рік.

У ніч на 25 березня Україна переходить на «літній час». О 3:00 за київським часом стрілки годинників будуть переведені на одну годину вперед.

Переведення годинників регламентується постановою Кабінету міністрів від 1996 року.

Зміна часу в Україні відбувається разом із усім Євросоюзом і більшістю країн Європи двічі на рік: в останню неділю березня країна переходить на "літній час", а кожної останньої неділі жовтня повертається на "зимовий", тобто свій поясний час, передає радіо Свобода.

У 2011 році Верховна Рада намагалася скасувати переведення годинників на зимовий час, щоб повторити схожий крок Росії, але під тиском громадськості ця постанова була скасована.

В Україні літній час уперше формально з’явився 1917 року, коли його запровадив Тимчасовий уряд Російської республіки, до якої тоді належала більша частина України.

Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз у майже 75 країнах чи територіях світу, на всій їхній площі чи частково. При цьому близько 180 країн чи територій не користуються сезонним часом.