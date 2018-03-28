Facebook дозволить користувачам видаляти зібрану про них інформацію

Найближчим часом Facebook оновить правила в соціальній мережі.

Facebook дозволить користувачам видаляти інформацію, зібрану про них соціальною мережею.

Соціальна мережа представила оновлення, яке робить керування особистою інформацією більш простим, передає Republic з посиланням на повідомлення компанії.

До функції скачування всієї переданої інформації додалася функція вибіркового видалення інформації про коментарі, вподобання, історію пошуку та інше.

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У повідомленні компанії також сказано, що найближчим часом вони оновлять правила в соціальній мережі. У них буде чітко прописано, яку інформацію про користувача вони збирають і як її використовують.

Підкреслюється, що в правилах буде сказано тільки про прозорість збору даних, а їх принципи міняти не збираються.

Нагадаємо, компанія Facebook перебуває під вогнем критики, оскільки з'ясувалося, що британська аналітична фірма Cambridge Analytica зловживала великими обсягами даних, отриманих через Facebook, щоб допомогти політикам здобути перемогу на виборах. Зокрема, мова йде про виборчу кампанію президента США Дональда Трампа і Brexit-кампанію.