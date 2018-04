Цукерберг визнав провину Facebook у витоку персональних даних користувачів

Засновник соцмережі зазначив, що Facebook перегляне відносини зі сторонніми розробниками.

Засновник Facebook Марк Цукерберг нарешті відреагував на скандал, пов’язаний із витоком даних 50 мільйонів користувачів соціальної мережі. У середу, 21 березня, він визнав провину Facebook у витоку даних і розповів про кроки, які дозволять запобігти цьому у майбутньому.

“Ми несемо відповідальність за захист ваших даних, і якщо ми не можемо цього забезпечити, тоді ми не заслуговуємо на те, щоб вас обслуговувати. Я працював, щоб точно зрозуміти, що сталося, і як переконатися, що це не відбудеться знову. Доброю новиною є те, що найважливіші кроки, спрямовані на те, щоб запобігти тому, що відбуваються сьогодні, ми вже здійснили кілька років тому. Але ми також робили помилки, нам ще більше треба зробити”, - написав Цукерберг на своїй сторінці у Facebook.

Далі засновник соцмережі навів хронологію подій навколо витоку даних користувачів.

У 2013 році дослідник з Кембриджського університету на ім’я Олександр Коган створив додаток тестування особистості. Його встановили близько 300 000 людей, які поділилися з додатком своїми даними, а також деякими даними своїх друзів.

“З огляду на те, як наша платформа працювала на той час, це означало, що Коган мав можливість отримати доступ до десятків мільйонів даних своїх друзів”, - зазначив Цукерберг.

У 2014 році Facebook змінив функціонування своєї платформи, щоб різко обмежити доступ зловмисних додатків до інформації користувачів соціальної мережі.

“Найголовніше те, що такі додатки, як додаток Когана, більше не можуть запитувати дані про друзів особи, якщо її друзі також не дозволили надати свої дані. Ми також вимагали, щоб розробники одержували схвалення від нас, перш ніж вони могли надіслати будь-які конфіденційні дані від людей. Ці дії перешкоджатимуть будь-якому додатку, наприклад додатку Когана, отримати доступ до такої кількості даних сьогодні”, - написав Марк Цукерберг.

У 2015 році Facebook дізнався від журналу The Guardian, що Коган поділився даними з його програми з компанією Cambridge Analtica. Після цього соцмережа заблокувала додаток Когана та зажадала від нього та Cambridge Analtica офіційного підтвердження, що вони видалили усі зібрані дані. Facebook отримав такі підтвердження.

Минулого тижня світ дізнався від The ​​Guardian, The New York Times та Channel 4, що Cambridge Analytica, можливо, не видалила дані користувачів Facebook. Соцмережа одразу заборонила цій компанії користуватися будь-якими її послугами. Окрім того, Cambridge Analytica погодилася провести криміналістичний аудит фірми, щоб підтвердити видалення даних користувачів. Аудит буде проводити компанія, яку найняла Facebook.

“Це було порушенням довіри між Коганом, Cambridge Analytica та Facebook. Але це також було порушенням довіри між Facebook та людьми, які діляться своїми даними з нами і очікують від нас захисту. Нам потрібно це виправити”, - заявив Марк Цукерберг.

За його словами, відтепер Facebook закриє програмам доступ до даних користувачів, які не відкривали його протягом трьох місяців. За замовчуванням додатки матимуть доступ лише до імені, фотографії та адреси електронної пошти користувачів. Для доступу до постів та інших особистих даних розробникам доведеться укладати з ними договір.

Facebook також перевірить всі додатки, які збирали великі обсяги інформації до 2014 року; розробники, які не згодні на проведення перевірки, будуть видалені з платформи.

Окрім того, Facebook хоче переконатися, що користувачі розуміють, яким програмам вони дозволили отримати доступ до своїх даних. Наступного місяця у кожного користувача соцмережі у верхній частині стрічки новин з’явиться інструмент, який буде показувати, які додатки він встановив. Цей інструмент матиме легкий засіб скасування дозволів для цих додатків на отримання даних користувачів.

Раніше повідомлялося, що компанія, яка працювала на Трампа, викрала дані більше 50 млн користувачів Facebook. На тлі цих повідомлень Цукерберг втратив $5 млрд.