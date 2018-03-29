У Telegram пояснили причини збою в роботі месенджера
13:05, 29 березня 2018Наука та IT
1594
Збій пов'язаний з відключенням живлення в кластері серверів в Європі. У Telegram працюють над усуненням несправностей.
Збій в роботі прокоментував засновник Telegram / Вконтакте
Засновник Telegram Павло Дуров заявив, що збій у роботі месенджера пов'язаний з відключенням живлення в кластері серверів в Європі.
Читайте такожКількість користувачів Telegram досягла 200 мільйонів людей
Про це він написав у своєму Twitter.
«Відключення живлення в кластері серверів Telegram викликає проблеми в Європі. Ми працюємо, щоб виправити це, але багато залежить від того, коли провайдер центру обробки даних приведе силове обладнання до ладу», — написав у своєму Twitter Дуров.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні в роботі Telegram стався масштабний збій. Збій зафіксовано не тільки в Україні, але і в Росії, Великобританії, Італії, Іспанії, Франції та Казахстані.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter