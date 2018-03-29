Астрономи зробили знімок китайської космічної станції, що падає на Землю (відео)

На момент зйомки некерована станція Тяньгун-1 знаходилась на висоті близько 220 км.

Астрономи проекту Virtual Telescope Project отримали унікальний знімок китайської космічної станції Тяньгун-1, яка сходить з орбіти Землі і незабаром згорить у земній атмосфері.

Як повідомляється на сайті проекту, знімок був зроблений за допомогою автоматичного телескопа в обсерваторії Тенагра (Арізона, США).

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Зазначається, що на момент зйомки Тяньгун-1 була на висоті близько 220 км. Це приблизно половина висоти, на якій знаходиться Міжнародна космічна станція (МКС). Китайська станція рухалася зі швидкістю приблизно 28 тис. км на годину.

Проект Virtual Telescope Project – некомерційна ініціатива зі спостереження за космічними об'єктами за допомогою декількох роботизованих телескопів, дистанційно керованих в режимі реального часу. Доступ до системи через Інтернет відкрито для усіх бажаючих.

Як повідомлялося раніше, некерована китайська орбітальна станція "Тяньгун-1", найімовірніше, увійде у щільні шари атмосфери і впаде на Землю 31 березня та 1 квітня.