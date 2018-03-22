"Велика вогняна куля": китайська космічна станція впаде на Землю через кілька днів

Фахівці сходяться на думці, що велика частина "Тяньгун-1" у будь-якому випадку згорить в атмосфері.

Некерована китайська орбітальна станція "Тяньгун-1", найімовірніше, увійде у щільні шари атмосфери і впаде на Землю 31 березня чи 1 квітня.

Про це свідчать нові розрахунки дослідників, передає Republic.

Досі точно ніхто не знає, коли і де впаде на Землю космічна станція. Незважаючи на те, що швидкість станції відома, робити точні прогнози щодо часу падіння важко, оскільки воно залежить в тому числі від щільності окремих верхніх шарів атмосфери, які постійно змінюються.

Передбачити місце падіння ще складніше через тн, що "Тяньгун-1" робить кілька обертів навколо Землі кожну добу, тому навіть різниця у кілька десятків хвилин дає дуже великий розкид координат.

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Останні розрахунки незалежної дослідницької організації The Aerospace Corporation показали, що найбільш вірогідним днем падіння станції буде 1 квітня; втім, дослідники допускають похибку плюс-мінус чотири дні.

Найбільш ймовірним місцем падіння, виходячи з поточної орбіти "Тяньгун-1", фахівці назвали невелику область у районі 42-43 градусів північної чи південної широти. У північній півкулі на цій широті розташовані багато великих міст, такі як Нью-Йорк, Барселона, Рим, Сочі, Владивосток.

Нідерландський вчений Марко Лангбрек, який спеціалізується на астероїдах, дає схожі оцінки часу падіння: за його розрахунками, "Тяньгун-1" увійде в щільні шари атмосфери 31 березня з похибкою плюс-мінус три дні.

Фахівці сходяться на думці, що велика частина "Тяньгун-1" у будь-якому випадку згорить в атмосфері. Тим не менш, якісь окремі частини станції, швидше за все, досягнуть земної поверхні – спостерігачі із Землі зможуть бачити станцію як велику вогняну кулю, яку за розмірами можна порівняти з метеоритом, що впав в околицях Челябінська в 2013 році.

У разі падіння станції на житлові райони це може призвести до десятків людських жертв; в той же час, така вірогідність оцінюється як вкрай незначна через їхню вкрай низьку площу у порівнянні з океаном і незаселеними ділянками суші.

Станція розміром 11 м була запущена в космос ще в 2011 році, за весь час її відвідали шість «тайконавтів», в тому числі перша китайська жінка, яка побувала в космосі.

21 березня 2016 року в китайських ЗМІ з'явилася замітка про те, що зв'язок зі станцією "Тяньгун-1" припинено.