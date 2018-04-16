Україну чекає новий сплеск магнітних бур: названі дати

Дві серйозні магнітні бурі чекають українців 19 і 20 квітня.

В Україні наступного тижня прогнозується дві серйозні магнітні бурі і одна "легка".

Про це свідчать дані Інституту геофізики, передає "Обозреватель".

Легке магнітне обурення порушить спокій українців 16 квітня. Потім буде пара днів затишшя, а далі українців чекають вже більш серйозні магнітні бурі - 19 і 20 квітня.

Читайте такожСонце вибухнуло новим потужним спалахом

У ці дні, як попереджають медики, у метеозалежних людей (особливо у пацієнтів із серцево-судинними і ендокринними порушеннями), можуть відзначатися головні болі, слабкість, запаморочення та інші нездужання.

Крім того, у дні магнітних бур у більшості може відзначатися погіршення когнітивних функцій (реакція, концентрація тощо), тому варто бути особливо уважними на дорозі та при роботі з механізмами.

Щоб знизити негативний вплив магнітних бур на організм, необхідно забезпечити собі повноцінний сон (не менше 7-8 годин поспіль), наблизити свій раціон до дієтичного (без жирного, смаженого, солодкого і т. д.) і уникати вживання спиртного.

Як повідомляв УНІАН, найбільша магнітна буря року зареєстрована в ніч з 18 на 19 березня 2018 року. Пік бурі було пройдено близько години ночі за київським часом.