Землю накрила магнітна буря (інфографіка)

11:31, 19 березня 2018
Наука та IT
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Магнітні бурі знову обрушилися на Землю / фото flickr.com/photos/nasamarshall

У максимумі амплітуда коливань магнітного поля Землі досягла другого балу за максимально можливою п'ятибальною шкалою. До цього у поточному році подій такого рівня не спостерігалося, йдеться у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 2 здатні помітно впливати на енергетичні системи, розташовані на високих широтах (більш слабкі події викликають у них лише незначні флуктуації), а також впливають на космічні апарати.

Збурення магнітного поля Землі ймовірно, збережуться до кінця дня, але повторно того ж пікового рівня вже досягти не повинні.

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Прогнозувалося, що 18 березня Землю накриє магнітна буря. Також збурена геомагнітна ситуація очікується 14, 16 і 17 березня.

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Теги: #магнітна буря