Землю накрила магнітна буря (інфографіка)

У цілому нестабільна геомагнітна ситуація на Землі буде спостерігатися ще кілька днів - до 24-25 березня.

Найбільша магнітна буря року зареєстрована у ніч з 18 на 19 березня 2018 року. Пік бурі було пройдено близько першої ночі за київським часом.

У максимумі амплітуда коливань магнітного поля Землі досягла другого балу за максимально можливою п'ятибальною шкалою. До цього у поточному році подій такого рівня не спостерігалося, йдеться у повідомленні Лабораторії рентгенівської астрономії Сонця.

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Згідно зі стандартною шкалою NOAA (Національна атмосферна адміністрація США), бурі класу 2 здатні помітно впливати на енергетичні системи, розташовані на високих широтах (більш слабкі події викликають у них лише незначні флуктуації), а також впливають на космічні апарати.

Збурення магнітного поля Землі ймовірно, збережуться до кінця дня, але повторно того ж пікового рівня вже досягти не повинні.

Прогнозувалося, що 18 березня Землю накриє магнітна буря. Також збурена геомагнітна ситуація очікується 14, 16 і 17 березня.