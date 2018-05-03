Google присвятила унікальний VR-дудл піонеру кінематографу Жоржу Мельєсу

Жорж Мельєс увійшов в історію кінематографу як винахідник численних кінотрюків та спецефектів.

Пошуковий сервіс Google представив перший у своєму роді сферичний інтерактивний VR-дудл, створений на честь новаторського французького ілюзіоніста й кінорежисера початку ХХ століття Жоржа Мельєса.

Новий «тривимірний» дудл доступний на стартовій сторінці пошуковика. У повідомленні команди Google зазначається, що дивитися VR-дудли можна буде на мобільних пристроях, а також на пристроях Cardboard або Daydream, завантаживши додаток Google Spotlight Stories.

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Крім того, VR-дудли можна переглядати без гарнітури як сферичні відео на каналі YouTube Google Spotlight Stories.

Жорж Мельєс увійшов в історію кінематографу як винахідник численних кінотрюків та спецефектів, а також як один з перших кінематографістів, що почав знімати науково-фантастичні фільми. Режисер створив, зокрема, такі стрічки як «Подорож на Місяць» (1902) та «Завоювання полюсу» (1912).

Нагадаємо, 22 квітня Google представив дудл до Дня Землі. Героєм відео стала британський антрополог, етолог та приматолог Джейн Гудолл, яка розповіла про важливість Дня Землі та необхідність берегти дику природу.