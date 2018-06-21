Кількість користувачів Instagram перевищила 1 мільярд

На даний момент Instagram є однією з найпопулярніших соцмереж у світі.

Кількість активних користувачів соціальної мережі Instagram перевищила позначку в один мільярд.

Про це свідчать дані статистичного порталу Statista.

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У 2012 році, коли Instagram був всього лише сервісом обміну фотографіями, засновник і власник компанії Facebook Марк Цукерберг придбав його за 1 мільярд доларів, що здавалося немислимою сумою за сервіс з тоді ще 50 мільйонами користувачів.

Однак Цукерберг не прогадав, і на даний момент Instagram є однією з найбільш популярних соцмереж. З 2012 року сервіс отримав безліч нових функцій, таких як власний мессенджер, можливість ділиться відео, запис так званих історій, а також безліч інструментів для реклами.

Таким чином Instagram зміг скласти конкуренцію таким гігантам як Youtube і Snapchat.

Як повідомляв УНІАН, Instagram планує дозволити користувачам публікувати відеоролики тривалістю до однієї години. Нововведення стосуватиметься відео у вертикальному форматі, які зазвичай публікуються в Stories користувачів.