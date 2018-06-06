Instagram дозволить публікувати в Stories відео довжиною до години - ЗМІ
11:02, 06 червня 2018Наука та IT
237 0
В даний час Instagram дозволяє розміщувати записи відео тривалістю до однієї хвилини.
Ілюстрація / REUTERS
Сервіс Instagram планує дозволити користувачам публікувати відеоролики тривалістю до однієї години.
Читайте такожInstagram ввів ще одну нову функцію
Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела The Wall Street Journal.
Нововведення стосуватиметься відео у вертикальному форматі, які зазвичай публікуються в Stories користувачів, уточнили співрозмовники видання.
В даний час Instagram дозволяє розміщувати записи відео тривалістю до однієї хвилини. В Stories користувачів можна публікувати ролики довжиною до 15 секунд, які зникають через 24 години.
Як повідомляв УНІАН, 5 червня в роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter