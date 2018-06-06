Instagram дозволить публікувати в Stories відео довжиною до години - ЗМІ

11:02, 06 червня 2018
Наука та IT
237 0
Ілюстрація / REUTERS

Читайте такожInstagram ввів ще одну нову функцію

Про це повідомляє Meduza з посиланням на джерела The Wall Street Journal.

Нововведення стосуватиметься відео у вертикальному форматі, які зазвичай публікуються в Stories користувачів, уточнили співрозмовники видання.

В даний час Instagram дозволяє розміщувати записи відео тривалістю до однієї хвилини. В Stories користувачів можна публікувати ролики довжиною до 15 секунд, які зникають через 24 години.

Як повідомляв УНІАН, 5 червня в роботі Instagram по всьому світу стався масштабний збій.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #Інстаграм