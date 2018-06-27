В Інстаграм з'явиться функція відеочату

З допомогою відеочату можна буде спілкуватися без використання мобільного зв'язку.

Instagram вводить функцію відеодзвінка, повідомляється в прес-релізі соціальної мережі.

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«З допомогою відеочату можна буде спілкуватися з друзями на платформах iOS і Android без використання мобільного зв'язку», - зазначає компанія. У відеочаті можуть одночасно брати участь до чотирьох осіб.

Крім того, в Instagram з'являться нові ефекти для фотографій, а у вкладці пошуку - тематичні канали, які дозволять користувачу швидше знаходити у соцмережі пости за інтересами.

Як повідомляв УНІАН, на початку місяця соцмережа повідомила, що запускає платформу для вертикальних відео тривалістю до години.