В Інстаграм з'явиться функція відеочату
08:50, 27 червня 2018Наука та IT
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З допомогою відеочату можна буде спілкуватися без використання мобільного зв'язку.
Ілюстрація \ REUTERS
Instagram вводить функцію відеодзвінка, повідомляється в прес-релізі соціальної мережі.
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«З допомогою відеочату можна буде спілкуватися з друзями на платформах iOS і Android без використання мобільного зв'язку», - зазначає компанія. У відеочаті можуть одночасно брати участь до чотирьох осіб.
Крім того, в Instagram з'являться нові ефекти для фотографій, а у вкладці пошуку - тематичні канали, які дозволять користувачу швидше знаходити у соцмережі пости за інтересами.
Як повідомляв УНІАН, на початку місяця соцмережа повідомила, що запускає платформу для вертикальних відео тривалістю до години.
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